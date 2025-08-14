A l’agenda

ATTALENS Rue de l’Eglise 58: programme d’activités ludiques, sportives et artistiques. Tout public, par tous les temps. Rens. www.maisonpicson.ch.

Je14h 30-18 h 30.

BROC Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch.

Lu-ve14h, sa 10 h et 14 h.

BULLE Place du Marché et Grand-Rue: Marché folklorique. Je 8-13 h.

Place du Marché: marché.

Sa 8-13 h.

Parc du Cabalet: Cours gratuits de français, ouverts à tous, niveau débutant (annulation en cas de pluie). Inscription sur place 16 h 30. Rens. www.oseo-fr.ch.

Je17-18h 30.

CHARMEY Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque jour et par tous les temps.

Tous les jours 11-20 h.

CHÂTEAU-D’OEX Galerie Paltenghi: vernissage de…