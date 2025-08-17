A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

CHARMEY

Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque jour et par tous les temps. Sa-ma 11 h-20 h.

Buvette des Invuettes: messe des patoisants. Un menu sera servi après la célébration (sur réservation). 026 927 37 39. Di 10 h 30.

CHÂTEAU-D’OEX

Galerie Paltenghi: vernissage de l’exposition des œuvres de Guerino Paltenghi en présence de l’artiste. Sa 16 h-19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Dans le village: Giron des jeunesses veveysannes. Jusqu’à dimanche. Programme sur www.chatel2025.ch. Sa-di.

GRUYÈRES

Eglise Saint-Théodule: concert avec le chœur ambassadeur…