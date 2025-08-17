A l’agenda

BROC
Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-ve 14 h.
BULLE
Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.
CHARMEY
Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque jour et par tous les temps. Sa-ma 11 h-20 h.
Buvette des Invuettes: messe des patoisants. Un menu sera servi après la célébration (sur réservation). 026 927 37 39. Di 10 h 30.
CHÂTEAU-D’OEX
Galerie Paltenghi: vernissage de l’exposition des œuvres de Guerino Paltenghi en présence de l’artiste. Sa 16 h-19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Dans le village: Giron des jeunesses veveysannes. Jusqu’à dimanche. Programme sur www.chatel2025.ch. Sa-di.
GRUYÈRES
Eglise Saint-Théodule: concert avec le chœur ambassadeur…