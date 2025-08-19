A l’agenda

BULLE

Place du Marché et Grand-Rue: marché folklorique. Je 8-13 h.

Jardin des Capucins: cours de hatha yoga. Adultes dès 16 ans. Prix libre et conscient. Uniquement en cas de beau temps. Ins. www.femmesducosmos.ch. Me 10-11 h.

CHARMEY

Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque jour et par tous les temps. Ma-je 11-20 h.

ROMONT

Vitromusée: Vitroatelier kids: un hommage sera rendu à l’architecte Antonio Gaudi qui décorait ses réalisations de mosaïque appelée Trencadis. Dès 8 ans. Ins. www.vitromusee.ch. Me 10-12h.

Les jardins du château : Les Jardins du Fief sont ouverts durant tout l’été. Un bar estival éphémère et de nombreux concerts au pied du château de Romont. Jusqu’au 30 août. Rens. …