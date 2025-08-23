A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et lu-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour seniors. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

Le Moderne: Concert d’Outre-Mer, dans le cadre des concerts des Cartons du cœur de la Gruyère. Sa 20 h.

Jardin des Capucins: Journée Culture’s en tous sens, programme sur www.croix-rouge-fr.ch. Ins.jardin-capucins@croix-rouge-fr.ch. Sa 10-16 h.

CHARMEY

Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque jour et par tous les temps. Sa-ma 11-20 h.

CHÂTEAU D’OEX

Village: Meeting international VW, rassemblement de…