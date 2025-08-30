La Corrida lance ses entraînements hebdomadaires

COURSE À PIED. La 48e édition de la Corrida bulloise aura lieu le 15 novembre prochain dans les rues du chef-lieu gruérien. Pour préparer au mieux cette course de 8,3 km, des entraînements hebdomadaires sont proposés par les organisateurs. Dès ce lundi et jusqu’au 10 novembre, rendez-vous est fixé sur le parking du stade de Bouleyres à Bulle. Ces séances du lundi sont ouvertes à tous les coureurs dès 18 ans, amateurs comme confirmés, et quatre groupes seront formés selon le niveau et les ambitions des participants. GR