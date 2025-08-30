La Corrida lance ses entraînements hebdomadaires

sam, 30. aoû. 2025

COURSE À PIED. La 48e édition de la Corrida bulloise aura lieu le 15 novembre prochain dans les rues du chef-lieu gruérien. Pour préparer au mieux cette course de 8,3 km, des entraînements hebdomadaires sont proposés par les organisateurs. Dès ce lundi et jusqu’au 10 novembre, rendez-vous est fixé sur le parking du stade de Bouleyres à Bulle. Ces séances du lundi sont ouvertes à tous les coureurs dès 18 ans, amateurs comme confirmés, et quatre groupes seront formés selon le niveau et les ambitions des participants. GR

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
