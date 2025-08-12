La Marsensoise Maëlle Minnig termine troisième meilleure Suissesse à Sierre-Zinal

COURSE DE MONTAGNE. Maëlle Minnig (photo) s’est offert deux jolis cadeaux d’anniversaire. Vendredi passé, le jour de ses 30 ans, la citoyenne charmeysanne avait réussi son examen de parapente. Le lendemain, elle signait 3 h 17’’24 à Sierre-Zinal (31 kilomètres pour 2200 mètres de dénivelé positif) pour sa quatrième participation.

Un record personnel synonyme de 20e place scratch et de titre honorifique de troisième meilleure Suissesse derrière la quadruple vainqueure vaudoise Maude Mathys (4e) et la Valaisanne Oria Liaci (5e). «Je suis physiothérapeute indépendante à 100%. Je me fais plaisir dans plein de sports différents toute l’année. Et malgré ça, je rivalise avec des professionnelles. C’est trop cool», réagit Maëlle Minnig.

Moins de pression

C’est justement son job qui lui avait causé…