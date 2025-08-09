La revue sportive de...

William Déglise

29 ans, Remaufens, responsable de la relève nationale en ski-alpinisme

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA COURSE DE MONTAGNE SIERRE-ZINAL

«Mon record sur Sierre-Zinal est à 3 h 02. On verra si je le bats ce samedi (n.d.l.r.: départ de la course élite à 11 h, diffusée en direct sur RTS 2). Mon but sera surtout de prendre du plaisir et de profiter de cet événement toujours très cool. Cette course est une classique et une référence mondiale. C’est un parcours super dur qui exige plusieurs compétences. Je ne dirais pas que je suis un grimpeur, mais plutôt un “platiste-descendeur”. Ou par analogie cycliste, un puncheur. Du point de vue de l’ambiance, à voir si le virage des Gruériens aura toujours cette même ferveur. En 2023, c’était la meilleure édition là-bas.»

Le pronostic de…