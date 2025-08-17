La revue sportive de...

Lucien Dénervaud

39 ans, Charmey, entraîneur au Team AFF

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA 1re JOURNEE DU CHAMPIONNAT ANGLAIS DE FOOTBALL

«Je regarde beaucoup la Premier League à la télé, en faisant certains arrêts sur image pour analyser la tactique des entraîneurs. J’adore un Guardiola (Manchester City), j’admire un Slot (Liverpool) comme je salue le travail d’un Glasner à Crystal Palace ou d’un Hürzeler à Brighton. La particularité du foot anglais? Le rythme de jeu et l’engagement à travers les courses, c’est juste incroyable! Et ça rend chaque match hyper compliqué (à gagner), que ce soit contre le 20e ou le 1er du classement. Pour le titre de champion, je ne vois ni Liverpool le confirmer ni Arsenal le décrocher. Je miserais plutôt sur le Chelsea de Maresca, qui va faire mal avec son…