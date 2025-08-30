La revue sportive de...

Lukas Eggen

20 ans, La Roche, golfeur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES EUROPEAN MASTERS DE GOLF À CRANS-MONTANA (VS)

«Pour la cinquième année consécutive, je serai sur place. Le samedi, c’est le moving day, le jour où les meilleurs se placent pour la suite. Voir des golfeurs comme Matthew Fitzpatrick (Angleterre) ou les frères Rasmus et Nicolai Hojgaard (Norvège) jouer en direct, c’est intéressant. Pas forcément techniquement, mais surtout au niveau tactique, pour observer comment ils attaquent un parcours. En plus du tenant du titre anglais Matt Wallace, je citerai également son compatriote Paul Casey parmi les favoris. Je le vois bien créer la surprise ce week-end.»

Le pronostic de Lukas Eggen: Vainqueur des European Masters: Paul Casey (Angleterre).

Le pronostic de La Gruyère: Vainqueur…