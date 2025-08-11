Le 13e pèlerinage à la grotte de Lourdes à Grandvillard est prévu pour ce vendredi

GRANDVILLARD. Vendredi prochain aura lieu le traditionnel pèlerinage à la grotte de Lourdes à Grandvillard. Cette 13e édition fait l’objet d’une «nouvelle organisation transitoire» en collaboration avec la paroisse de Grandvillard. Dans un communiqué, les organisateurs expliquent en effet vouloir tester une formule inédite avant de la reconduire éventuellement l’année prochaine. A signaler qu’il n’y aura pas de cantine cette fois-ci. Le pèlerinage se déroulera à la grotte ainsi qu’à l’église.

La célébration mariale à la grotte se déroulera à 14 h 15. Elle sera suivie de la procession vers l’église, où se déroulera la messe solennelle (bénédiction du Saint-Sacrement, bénédiction des malades) à 15 h 15. Des bus gratuits sont organisés au départ de Bulle à 13 h 15.

«Les hospitaliers et…