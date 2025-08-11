Le FC Bulle en mode remontada face au Grand-Saconnex

Emotions garanties avec le FC Bulle! Comme la semaine dernière face à Zurich M21 (2-3), les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont été menés de deux longueurs avant de l'emporter sur le fil. Rembobinons.

Sur son terrain synthétique flambant neuf, Grand-Saconnex a profité de la passivité adverse pour marquer deux fois par Rahimi et Sghaier (28e et 39e) avant la mi-temps. Mi-temps qui a encore vu la réducation du score bulloise de Ridge Mobulu sur penalty (45e+2).

Revenus avec de meilleures intentions, les Gruériens ont été coupés dans leur élan par Regillo, auteur d'une superbe demi-volée lointaine (54e). Les locaux menaient 3-1 et le match semblait joué. C'était sans compter la réaction des Bullois supérieurs physiquement. Rinjala Raherinaivo en face-à-face (58e), Mathis Giordano de la tête (84e) et Ridge Mobulu d'un ciseau acrobatique ont scoré et donné la victoire au FC Bulle (3-4).

Les Gruériens sont donc leader de Promotion League avant de recevoir les espoirs du FC Bâle samedi prochain à Bouleyres. Pour une nouvelle remontada devant leur public?