Le FC Bulle en mode remontada face au Grand-Saconnex

Football - Promotion League
| dim, 10. aoû. 2025
Samedi faste pour le FC Bulle d'Aimery Pinga (en rouge).

Deuxième match de championnat et deuxième remontada pour le FC Bulle. Samedi, les Gruériens ont renversé Grand-Saconnex (3-4). Les voilà 2es de Promotion League avant la réception de Bâle M21 samedi prochain. 

Emotions garanties avec le FC Bulle! Comme la semaine dernière face à Zurich M21 (2-3), les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont été menés de deux longueurs avant de l'emporter sur le fil. Rembobinons. 

Sur son terrain synthétique flambant neuf, Grand-Saconnex a profité de la passivité adverse pour marquer deux fois par Rahimi et Sghaier (28e et 39e) avant la mi-temps. Mi-temps qui a encore vu la réducation du score bulloise de Ridge Mobulu sur penalty (45e+2).

Revenus avec de meilleures intentions, les Gruériens ont été coupés dans leur élan par Regillo, auteur d'une superbe demi-volée lointaine (54e). Les locaux menaient 3-1 et le match semblait joué. C'était sans compter la réaction des Bullois supérieurs physiquement. Rinjala Raherinaivo en face-à-face (58e), Mathis Giordano de la tête (84e) et Ridge Mobulu d'un ciseau acrobatique ont scoré et donné la victoire au FC Bulle (3-4). 

Les Gruériens sont donc leader de Promotion League avant de recevoir les espoirs du FC Bâle samedi prochain à Bouleyres. Pour une nouvelle remontada devant leur public? 

Plus: 
Sports

Acheter le PDF

Ajouter un commentaire

CAPTCHA
Cette question est pour tester si vous êtes un visiteur humain et pour éviter les soumissions automatisées spam.

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses