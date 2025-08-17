Le futhè dè ma mére-gran

Deché-delé
A! Le bon tin ke pachâvè
Din le moulin dè mon pére-gran!
Po la vèya on ch’athinbyâvè
Pri dou fôteye dè ma mére-gran,
Chin ke pére-gran kontâvè,
Kemin in tyêja on l’akutâvè!
È kemin adon alêgramin trotâvè
Le viyo futhè dè ma mére-gran!
Kemin i trotâvè!
È tyin bon tin, tyin tin irè!
Pére-gran viyo bounomo;
I éthi bin pri dè than t’an
Tot’irè viyo dèjo chon viyo tsàmo,
Fro lè j’infan dè chè j’infan:
Viyo vin, din di viyo boufè,
Viyè j’amihyâ, dâthe totèvi;
Viyè tsanthon, viyè j’ichtouârè,
Viyo chovinyi di j’anhyan dzoua.
Mére-gran irè la djitâ mima!
On la trovâvè totèvi rijolinta:
Du le dzoua dè chon batchimo,
I rijê in ch’èvèyin.
Din cha méjon,
Li éthè l’âma, achebin du
Ke chon futhè châbrè imobilo,
On ne ri pâ mé din le payi:
Le viyo moulin dè mon pére-gran
To kemin li lè tsejê;
…