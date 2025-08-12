Le jeune de Pringy Aubin Favre sacré champion d’Europe de VTT

Aux européens U15, Aubin Favre a remporté le titre en cross-country. Le vététiste de Pringy étoffe son palmarès déjà bien fourni. Le Bullois Marwan Karim Barhoumi en a fait de même chez les U16.

VALENTIN THIÉRY

VTT. La Gruyère a brillé aux championnats d’Europe de VTT des jeunes, le week-end passé en Suède. Chez les U16 samedi, le Bullois Marwan Karim Barhoumi a levé les bras dans l’épreuve du crosscountry, enlevant son quatrième sacre continental. Le même jour dans la même discipline, Aubin Favre se montrait le plus rapide chez les U15. «J’ai commencé à réaliser que tout était réel une fois sur le podium, confie le vététiste de Pringy. Je n’ai pas de réseau à l’étranger. Donc je n’ai pas encore répondu à tous mes messages de félicitations.» Son objectif à Jönköping était clair: viser la…