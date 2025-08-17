Le toboggan fermé la nuit du 18 au 25 août

AUTOROUTE. Dès lundi, et jusqu’au 25 août, l’autoroute sera fermée à la circulation entre la jonction de Châtel-Saint-Denis et l’échangeur de la Veyre, de 22 h à 5 h du matin. L’Office fédéral des routes informe que des travaux de revêtement et de remplissage du lit d’arrêt d’urgence seront effectués durant la nuit. Les automobilistes seront contraints de sortir de l’autoroute à Châtel-Saint-Denis avant d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. A noter que ces interventions sont susceptibles d’être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques. VAC