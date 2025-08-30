Libre entre Arolla et Himalaya

Elle n’a jamais cherché la célébrité, mais aujourd’hui elle brille au firmament de l’himalayisme. Rencontre avec la Valaisanne Josette Valloton, la deuxième Suissesse et la première guide internationale à avoir bouclé les 14 «8000».

PHILIPPE HUWILER

Parmi les rencontres que l’on n’oublie pas, celle de Josette Valloton est à placer en tête de liste. Dès son arrivée sur la terrasse du Kurhaus à Arolla, le tutoiement s’impose naturellement, comme de coutume en montagne. «Au téléphone je donne du vous, mais dès que je rencontre les gens, je préfère le tutoiement», explique la guide de 60 ans qui a gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans la chaîne de l’Himalaya, la plupart sans oxygène.

Ce premier échange témoigne de la simplicité de l’alpiniste valaisanne honorée du Prix du mérite…