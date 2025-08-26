Mélissa Suchet «pas là par chance»

LUTTE SUISSE. La saison de lutte suisse féminine s’est terminée par la Fête fédérale, dimanche à Huttwil (BE). La Grandvillardine Mélissa Suchet (photo, Pays-d’Enhaut) y a brillé une dernière fois, décrochant le rang 2 (57,00 points) et sa neuvième couronne de l’année (la 21e de sa carrière), à 0,50 point de la gagnante lucernoise Isabel Egli.

Une Isabel Egli qui n’est pas devenue pour autant reine 2025. Plus constante, la Bernoise Jasmin Gäumann s’est adjugé cet honneur, remportant le classement général annuel. Mélissa Suchet, elle, a fini quatrième. «J’étais troisième l’an passé. Je pense que le niveau était plus élevé cette saison. C’était très serré, estime-telle. Je suis assez contente, même si j’aurais voulu rester dans le top 3. Ça prouve toutefois que j’ai été régulière. Je ne me…