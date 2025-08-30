Nouveaux immeubles à l’enquête à Jéricho

Sur la colline de Jéricho, à Bulle, 49 logements sont prévus. Le projet, en enquête publique, mise sur une bonne intégration au paysage.

VINCEN CAILLE

BULLE. De nouveaux immeubles pourraient voir le jour sur les monts de Jéricho. Le projet, porté par la société éponyme, entre en enquête publique. Selon la Feuille officielle parue vendredi, 49 logements sont prévus sur deux parcelles distinctes au chemin de la Monse à Bulle. «Ce projet fait suite à un mandat d’études parallèles lancé fin 2023. L’objectif était clair: garantir une bonne intégration dans un site naturel exceptionnel», explique Damiano Lepori.

Le promoteur porte plusieurs casquettes. Président de la société qui a acquis les terrains, Les Monts de Jéricho SA, il a mené les négociations avec les anciens propriétaires, soit la…