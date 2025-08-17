Onze projets vont être soutenus

CULTURE. Pour la seconde fois, le Service de la culture de l’Etat de Fribourg (SeCu) a lancé en janvier dernier un appel en faveur de projets culturels collaboratifs entre professionnels et amateurs. Trente-trois dossiers ont été déposés, «provenant tant des milieux professionnels qu’amateurs, de disciplines artistiques et culturelles variées et de diverses régions du canton», indique le SeCu dans un communiqué de presse. Au final, un jury en a retenu 11, qui seront soutenus pour un montant total de 100 500 francs.

Trois associations primées proviennent du Sud du canton: la compagnie Brosse Adam (théâtre) et Mots et merveilles (littérature) sont gruériennes alors que Les Culturés (théâtre) se trouvent en Veveyse. Les autres projets retenus concernent la musique (Association Bleu soleil,…