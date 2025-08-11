Opération sensible: pour la première fois, le festival Claviers d'alpages s'est déroulé au pied des Gastlosen

La 9e édition du festival Claviers d’alpages s’est ouverte mercredi soir, au Chalet du Soldat. Pour cette première en ce lieu, les organisateurs ont eu la délicate tâche d’y acheminer un clavecin. Reportage.

ANGIE DAFFLON

BELLEGARDE. Pas de grande salle de concert, pas de robes de soirée, pas de souliers cirés. Mercredi soir, c’était salle à manger, polaires, chaussures de randonnée ou Crocs aux pieds. Drôle de cadre que le Chalet du Soldat pour un concert de musique baroque. D’autant plus atypique qu’il s’agissait d’amener au pied des Gastlosen rien de moins qu’un clavecin. «Alors, ça a été, cette montée infernale?» entendra-t-on d’ailleurs dans la soirée.

Drôle de cadre, en apparence. Pour Claviers d’alpages, il s’y prête plutôt bien. Pourquoi s’enquiquiner à monter tout là-haut? «On…