Oui, mais après la bénichon

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

HOCKEY SUR GLACE. Ouf, Marcus Sörensen n’est pas blessé. En plus, on a piqué Ludwig Johnson à Zoug. Quant à Reto Berra, ben il va partir en paix à Kloten après une dernière année qu’on espère triomphale. A Ambri, Daniele Grassi est blessé, et du côté de Genève, on a engagé un défenseur tchèque qui va faire mal, mais qui ne devrait tout de même pas empêcher Fribourg-Gottéron de finir dans les quatre premiers, on va pas déconner…

Je vous livre les nouvelles qui commencent à grignoter les pages sportives ces derniers jours et je dois vous dire que, même si j’aime le hockey sur glace, même si d’ici peu, je vais aller vérifier 12 fois par semaine le classement du championnat, pour l’heure je m’en fous. Totalement.…