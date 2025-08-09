Ouna galéja kothema

Deché-delé
Vouéro dè tradihyon ègjichton din nouthra kotse? Chin pu pâ vo dre. Ma chin ke l’è chur, l’è ke n’in d’a proumatêre è ke li a on mache dè pititè kothemè k’on konyè pâ. Pê tyinton, pê dichtri, pê velâdzo, din lè famiyè, …
Din la kràja de l’Intyamon, n’in d’a ouna ke chè fâ le tyindzè dou mi d’ou. Chi dzoua inke, kotyè chochyètâ dè dzouno de la kotse, l’an po kothema d’alâ betâ in lumyére ouna krê chu on ketsè dou velâdzo. Du yô i vin ha tradihyon? N’in ché rin ma chin m’an kontâ lè viyo, l’è ke fâ grantin ke chin chè fâ. Ou granvelâ, l’è la krê dou Kyà. A Êrbivouè, la krê dè l’Ârtse. L’è jou on yâdzo yô la krê d’Intrè-Dou-Din irè achebin èhyiri pê la dzounèche dè Nêrivouè.
Ha galéja kothema chè mintin po kotyè chochyètâ dè dzounèchè ke prinnyon la pêna dè grèpiyi avu to chin ke…