Pas du genre à se prendre la tête

Il a l’air sympa, Mac DeMarco. Bientôt une quinzaine d’années que le Canadien s’est imposé sur la scène folkrock indie, avec son image de gars cool qui ne va surtout pas se prendre la tête. Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste qui peut se transformer en furie à chaque concert, le voici en sobriété totale, avec ce Guitar réduit à l’os. Deux ans après Five Easy Hot Dogs et la pléthorique compilation One Wayne G (199 titres, neuf heures de musique…), il s’est enfermé dans sa maison californienne pour enregistrer en solo et en deux semaines ces 12 titres d’un minimalisme hors du temps.

On a l’impression d’entrer dans son salon, de le voir prendre sa guitare, sur son canapé, pour aligner quelques chansons mélancoliques, dans la douceur d’un…