Pixels et caetera

LES INCENDIAIRES. Ils sont devenus rares, sinon disparus, les cracheurs de feu. Eux qui amusent la place publique à l’heure de l’apéro. Des boniments, une gorgée de pétrole, une baguette enflammée et le spectacle commence. Dragon imprévisible, chimère fantastique pour quelques pièces en faisant passer le chapeau. Plus de cracheur de feu? Au contraire, regardez bien, ils sont partout.

L’Europe du Sud brûle cet été à nouveau. Dizaines de milliers d’hectares dévastés, villages et vies anéantis (la mosquée cathédrale de Cordoue a failli disparaître), accidentel, intentionnel… Et plus encore. Au lance-flammes le droit humanitaire, en cendres le droit international, consumées les règles entre les nations, entre les hommes aussi. D’où vient-il, ce feu qui lèche nos esprits, ce feu qui aveugle…