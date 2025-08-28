Retour vers une amitié d’enfance brisée

LIVRES

Yiyun Li

MON AMIE DE PLUME

Belfond, 334 pages

Salman Rushdie la considère comme «l’une des plus grandes autrices de notre temps», selon la quatrième de couverture. Née en Chine en 1972, installée aux Etats-Unis depuis près de 30 ans, Yiyun Li a tenté de dépasser les douleurs et les drames personnels par la littérature: La douceur de nos champs de bataille (2019), s’adressait à son fils, qui s’est donné la mort à 16 ans. Elle-même a connu la dépression et les tentatives de suicide, qu’elle raconte dans Cher ami, de ma vie, je vous écris dans votre vie (2018).

Rien de sombre ni de morbide toutefois dans ce roman, Mon amie de plume, même si, çà et là, affleure la dureté des campagnes d’après-guerre. Française émigrée en Amérique, Agnès apprend par sa mère restée au pays la mort de…