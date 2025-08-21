RTS1, JEUDI, À 20 H 10
Adoption, l’ultime parcours des combattants
Tandis que le nombre d’adoptions internationales est au plus bas, le Département fédéral de justice et police invoque les risques d’abus pour tenter d’interdire cette pratique qui a permis à des milliers d’Helvètes de devenir parents. Comment se déroule aujourd’ hui une adoption? Temps Présent a suivi un couple de Jurassiens alors qu’ils allaient chercher deux enfants en Thaïlande. Un parcours semé d’embûches mais aussi plein de surprises et d’émotion. Pour la première fois, les autorités thaïlandaises répondent aux critiques helvétiques. ■