Temps présent

jeu, 28. aoû. 2025

RTS 1, JEUDI, À 20 H 10

La crise sans fin d’une armée dépassée
Notre armée n’est plus adaptée aux exigences de l’époque et l’état de nos capacités de défense humaines et matérielles inquiète. Aux postes clés, les démissions se succèdent depuis le début de l’année alors que les scandales financiers s’accumulent, à commencer par le surcoût des avions F35 qui pourrait se chiffrer à plus d’un milliard de francs. Martin Pfister, le nouveau conseiller fédéral en charge, parviendra-t-il à freiner l’hémorragie? ■

