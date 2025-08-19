Le Supertrail du Barlatay pour Roman Kralya

La 14e édition du Supertrail du Barlatay a débouché sur une victoire genevoise samedi. Sur la distance reine de 75 km, Roman Kralya s’est imposé en 9 h 33, avec 25 minutes d’avance sur son dauphin et 40 sur l’Attalensois Antoine Falconnier. Côté féminin, c’est la Valaisanne Corina Sommer qui l’a emporté en 10 h 21. GR

Lisa Gremaud et Delphine Jordan sur le podium

Comme elle l’ambitionnait (La Gruyère du 14 août), les Glânoises Lisa Gremaud (Vuarmarens) et Delphine Jordan (Vauderens) sont montées sur la boîte de l’Inferno Triathlon samedi dans l’Oberland bernois. Le binôme a terminé 3e de la catégorie couples, bouclant les 3 km de natation, les 97 de vélo, les 30 de VTT et les 17 de trail en 9 h 56. GR