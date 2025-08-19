Tribune libre

Voyage au cœur des Alpes

Une balade en montagne a suscité cette réflexion.

L’été, les canicules sont de plus en plus fréquentes. Dans les vallées, les températures excessives assèchent les terres habitées. J’aime monter en altitude, y humer la fraîcheur.

Tôt le matin, je prends le train, puis le car postal. Dans le bus, l’ambiance est décontractée. Les voyageurs, têtes grisonnantes, randonneurs du jour, bavardent dans leur dialecte, petite note d’exotisme à mes oreilles. Ma tête s’oubliera dans les paysages, déconnectée des pressions du quotidien, des vociférations des quatre coins du monde. Nomadisme d’un jour, ouverture à d’autres horizons. Rien de tel pour laisser se rafraîchir les pensées. A la vue des panoramas qui défilent, mes sens en éveil vibrent et s’apaisent. Des mots, des…