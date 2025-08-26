Tribune libre

21 millions de cadeaux fiscaux aux lobbys immobiliers? Non merci!

A propos de la possible suppression de la valeur locative, sur laquelle le peuple suisse vote le 28 septembre.

Le 28 septembre, nous aurons l’occasion de voter sur l’abolition de l’imposition de la valeur locative et, durant les prochaines semaines, nous entendrons les lobbys immobiliers expliquer que ce projet est juste.

A première vue, on pourrait en convenir. Pourquoi les propriétaires paieraient-ils un impôt sur un revenu fictif? Mais il faut regarder tout ça de plus près. Aujourd’hui, ils peuvent déduire les intérêts hypothécaires et la plupart des frais de rénovation. Supprimer à la fois la valeur locative et les déductions fiscales qui y sont liées, c’est encourager le travail au noir. Quel intérêt pour un…