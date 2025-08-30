Tribune libre

Entre sculptures et bouches d’égout

A propos de la Sionge.

Du 15 août au 30 septembre, une exposition de divers artistes et poètes a lieu à Riaz, au lieu-dit La Boquette, sur un secteur du sentier qui longe la rivière la Sionge. L’affiche des Imagiers de la Gruyère invitant la population à découvrir cette exposition magnifique et qui suggère la beauté de ce lieu.

Malheureusement, bien peu de personnes connaissent la face cachée et dramatique de ce lieu et principalement de la Sionge. Les bords de cette rivière sont parsemés de bouches d’égout pour les eaux claires provenant du quartier populeux de Champy et s’étendant même à la station-service de la Coop et à plusieurs entreprises présentes à cet endroit, juste avant l’autoroute.

Habitant au bord de la Sionge, je me promène…