Un duo en concert à la chapelle dimanche

sam, 30. aoû. 2025

LES PACCOTS. L’Association Outre-Mesure accueillera dimanche à 17 h, à la chapelle des Paccots, l’Ensemble Belombre, fondé en 2018 par Garance Boizot et Louise Bouedo. Les deux musiciennes explorent, sur deux basses de viole, des transcriptions du répertoire pour clavier du XVIIIe siècle. En Veveyse, elles proposeront une mise en regard de la transcription de certaines suites anglaises de J. S. Bach avec des pièces des compositeurs anglais Matthew Locke et John Jenkins. Renseignements sur le site www.outre-mesure.ch. VAC

