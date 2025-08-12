Une «belle fréquentation» pour la 9e édition

CLAVIERS D’ALPAGES. Claviers d’alpages clôt sa 9e édition sur un bilan positif. «Tout s’est très bien passé», se réjouit le fondateur du festival Jean-Christophe Leclère. La manifestation a affiché une «belle fréquentation», tout particulièrement pour son dernier concert, lors duquel étaient réunis quatre clavecins. Jean-Christophe Leclère estime que le festival a attiré entre 700 et 800 curieux au total, de mercredi à dimanche. «On est dans l’objectif.» Parmi les temps forts de la semaine, il cite la découverte de la nyckelharpa. Les organisateurs planchent déjà sur la 10e édition, porteuse d’un projet particulier: la recréation d’un requiem allemand, entre Heinrich Schütz et Jean-Sébastien Bach. Cette future édition pourrait aussi se tenir après le 15 août, afin de toucher davantage le…