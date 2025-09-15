«Ces premiers Mondiaux de VTT Marathon ont été une expérience incroyable», retient Romain Jacquier

Romain Jacquier

20 ans, Vaulruz, cycliste et vététiste

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES MONDIAUX DE VTT CROSS-COUNTRY À CRANS-MONTANA

«Ces Mondiaux en Valais vont forcément être une motivation supplémentaire pour les vététistes suisses. Déjà titrée en short-track mardi, Alessandra Keller aura toutes ses chances ce samedi (14 h). La course masculine de dimanche (13 h 30) pourrait aussi déboucher sur une victoire suisse de Nino Schurter, Mathias Flückiger ou Fabio Püntener. Attention au Hollandais Mathieu van der Poel: s’il a coché cet événement à son calendrier, il sera en forme. Le scénario de course? Je vois bien un groupe de tête se former et se disputer la victoire.»

Le pronostic de Romain Jacquier: champions du monde de cross-country: Nino Schurter (Suisse) et Alessandra Keller…