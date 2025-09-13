«La flamme s’est éteinte petit à petit»: Coralie Ambrosini met un terme à sa carrière

La sprinteuse touraine Coralie Ambrosini a choisi de dire stop à 28 ans. Retour sur une carrière qui a vu la Gruérienne s’affirmer au niveau suisse comme à l’international.

GLENN RAY

ATHLÉTISME. Après plus de dix ans dans le sport de compétition, la sprinteuse Coralie Ambrosini a choisi de ranger ses pointes. Si la Touraine de 28 ans ne nourrit pas de regret, sa décision n’a pas été facile à prendre. «J’y réfléchis depuis ma participation aux Universiades en 2023, retrace-t-elle. Depuis, je ne savais plus vraiment où j’allais en termes d’objectifs et la flamme s’est éteinte petit à petit.» Pour être entretenue, cette flamme aurait demandé à l’athlète du SA Bulle «d’être concentrée à 100% sur le sport». Difficile à envisager alors qu’elle venait de décrocher un stage en ressources humaines.…