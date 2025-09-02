RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

SOS système de santé

La Suisse s’enorgueillit d’avoir le meilleur système de santé du monde, ce qui n’est pas sûr. Mais c’est un des plus chers, ça c’est sûr. Depuis une poignée d’années, les réseaux de soins intégrés promettent de freiner l’augmentation des coûts, grâce à une meilleure coordination des soins. Cette médecine managériale change fortement le visage de la médecine de premier recours et aussi les habitudes des patients qu’elle prend en charge. Avec une action qui privilégie la prévention des maladies plutôt que leur traitement, elle promet de meilleurs résultats. Des initiatives à observer de près, à propos desquelles on aimerait entendre l’avis des milieux politiques et des autorités. ■