Accident mortel sur la route

ESSERT. Un drame s’est produit vendredi soir à Essert. Vers 20 h 10, une motocycliste de 56 ans circulant sur la route de la Gruyère, de La Roche en direction du Mouret, est décédée à la suite d’un accident. Dans une courbe à gauche, elle a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête tentera d’établir, avant de percuter un panneau de signalisation et de chuter lourdement au sol. Selon la police cantonale, des tiers ont d’abord tenté de lui porter secours, avant l’arrivée des ambulanciers et du Service mobile d’urgence et de réanimation. «Malgré les soins prodigués, la victime a succombé à ses blessures», relate un communiqué de presse. La route de la Gruyère a été fermée à la circulation durant trois heures. La police cantonale enquête actuellement sur les…