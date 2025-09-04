Argent suisse pour Justine Pache

jeu, 04. sep. 2025

ATHLÉTISME. Le championnat de Suisse de relais avait lieu le week-end dernier à Nottwil (LU). Justine Pache (Lussy) a décroché l’argent sur le 4x100 mètres U18 avec le TSV Düdingen. Les autres podiums des régionaux: l’argent pour Tchelsi Mariano Vida (SA Bulle), Sacha Feniello (Athletica Veveyse) et Samuel Jaccoud (CARC Romont) sur le 4x100 m U18 avec le COA Fribourg-Romand. Le bronze pour Tchelsi Mariano Vida, Sacha Feniello et Michaël Philipona (CS Marsens) sur le relais olympique U18 avec le COA Fribourg-Romand. Et le bronze pour le Tourain Guillaume Valnet sur le relais olympique U20 avec le COA Lausanne-Riviera. VT

