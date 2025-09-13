Aux arts et caetera

FRANCE 5, VENDREDI, À 22 H 55
Pedro Almodovar, l’insolent de la Mancha
Anticonformiste, Pedro Almodovar aura tout osé au fil de son immense carrière cinématographique. Confrontant pulsions, drogues et sexualité débridée, travestissant les identités, il a permis, au fil du temps, l’éclosion d’un cinéma post-franquiste coloré, désinhibé, et débarrassé de tout tabou. Dans une Espagne aujourd’hui rattrapée par son passé, le natif de la Mancha incarne l’ensemble de ces générations espagnoles qui savent à quel point il est important de se souvenir et de protéger à tout prix cette insolence artistique. ■