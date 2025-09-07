Avec Gottéron, Andrea Glauser veut briser le mauvais sort

Fribourg-Gottéron accueille Lugano mardi (19 h 45) en ouverture de la saison de LNA.
Sept ans après, le défenseur Andrea Glauser est de retour dans son club formateur. Interview.
Charismatique, drôle et décalé, le Suédois Roger Rönnberg est bien plus qu’un nouveau coach.
MARIUS KAMM
HOCKEY SUR GLACE. «Humble mais ambitieux.» Le directeur sportif Gerd Zenhäusern a choisi ces trois mots pour présenter les objectifs des Dragons lundi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-saison. Fribourg-Gottéron vise le top 6 et de meilleurs résultats en play-off. Comprenez faire mieux que les deux dernières demi-finales perdues contre le Lausanne HC. Les Fribourgeois entament leur campagne 2025-2026 mardi (19 h 45) face à Lugano, à la BCF Arena, avant d’enchaîner à Lausanne, puis en…