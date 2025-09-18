Avec une inquiétude nouvelle

jeu, 18. sep. 2025

MUSIQUE
Catastrophe
LA PROIE ET L’OMBRE
Tricatel

Il y a un côté aventurier dans ce collectif parisien né il y a près de dix ans. Catastrophe a certes sorti deux albums (La nuit est encore jeune en 2018 et Gong! en 2020), mais a aussi multiplié les expériences théâtrales, littéraires, musicales… Avec La proie et l’ombre, ces six musiciens et chanteurs reviennent à une forme plus traditionnelle: «On a essayé tellement de choses depuis nos débuts… Là, on est allés à l’os de notre musique», expliquaient-ils récemment sur France Inter.

Pas de banalité pour autant. La pop racée de Catastrophe se révèle toujours aussi ambitieuse, peut-être un peu moins fun et fantaisiste. Les voix douces, les envolées de cordes ne cachent pas une forme de tension, voire d’inquiétude. Signe des temps, sans doute,…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
