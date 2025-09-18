Avec une inquiétude nouvelle

MUSIQUE

Catastrophe

LA PROIE ET L’OMBRE

Tricatel

Il y a un côté aventurier dans ce collectif parisien né il y a près de dix ans. Catastrophe a certes sorti deux albums (La nuit est encore jeune en 2018 et Gong! en 2020), mais a aussi multiplié les expériences théâtrales, littéraires, musicales… Avec La proie et l’ombre, ces six musiciens et chanteurs reviennent à une forme plus traditionnelle: «On a essayé tellement de choses depuis nos débuts… Là, on est allés à l’os de notre musique», expliquaient-ils récemment sur France Inter.

Pas de banalité pour autant. La pop racée de Catastrophe se révèle toujours aussi ambitieuse, peut-être un peu moins fun et fantaisiste. Les voix douces, les envolées de cordes ne cachent pas une forme de tension, voire d’inquiétude. Signe des temps, sans doute,…