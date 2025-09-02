Baignade déconseillée à Morlon, Gumefens et Corbières en raison d’une forte concentration en germes de pollution fécale.

La baignade est actuellement déconseillée sur les plages de Morlon, Corbières et Gumefens en raison des résultats de la dernière analyse des eaux du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.ANN-CHRISTIN NÖCHEL

LAC DE LA GRUYÈRE. Même si la météo joue les trouble-fêtes, la température agréable des eaux du lac de la Gruyère rappelle que l’été n’est pas tout à fait terminé et qu’il est encore temps de piquer une tête. Jusqu’à présent, les cyanobactéries avaient épargné les rivages gruériens et les baigneurs ont pu s’en donner à cœur joie. C’était sans compter sur une autre problématique: le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a détecté «une forte concentration en germes de pollution fécale dans le lac de la Gruyère» lors de la…