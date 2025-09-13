Bastien Morand réussit sa première

TIR. Bastien Morand (photo) n’est pas passé à côté de ses premiers championnats de Suisse le week-end passé à Thoune (BE). Le Bullois de 15 ans a décroché l’or de la catégorie U13-U17 à la carabine à 50 mètres. «Je suis content de ma médaille, parce qu’il y a beaucoup de travail derrière. Mais je ne m’y attendais pas du tout, j’étais juste content de participer», s’étonne-t-il encore au bout du fil.

Une surprise qui lui a permis de tirer «sans pression» jusqu’au bout. «Je ne savais pas que je tirais pour le podium, ça a été un avantage, poursuit l’apprenti automaticien. Ce qui a fait la différence? Ma concentration, qui m’a permis de faire des gros points.»

Pour le plaisir

Ce titre pourrait pousser Bastien Morand à revoir ses ambitions à la hausse. «C’est clair que si je peux aller plus…