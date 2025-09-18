BD «Contrapaso» de Teresa Valero: magouilles sur pellicule

Magouilles sur pellicule Avec le deuxième tome de Contrapaso, la bédéaste Teresa Valero plonge à nouveau dans les années noires de l’Espagne. Son écriture ample et son trait réaliste créent une atmosphère délétère, poisseuse, qui ne néglige pas l’humour.

ROMAIN MEYER

Dans les années 1950, la dictature de Franco déploie ses ailes néfastes sur chaque couche de la population espagnole. Tout est surveillé, épié, dénoncé. Impossible de penser ou d’écrire sans risquer la censure, voire la prison ou le garrot. Impossible d’être différent sans risquer la torture. Pourtant, derrière l’ordre apparent, les combines douteuses battent leur plein, les plus retors jouent de leurs relations et profitent des proscriptions. Sous couvert de bonne morale, les actes les plus ignobles sont justifiés. Tout cela…