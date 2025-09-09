RTS 1, MARDI, À 20 H 10
Pesticides: du champ jusqu’à nos organismes
Les néo-nicotinoïdes ont enflammé le débat politique en France cet été. La Slovénie a pris un virage radical en bannissant complètement ces insecticides tueurs d’abeilles dès 2011, poussant ses agriculteurs à s’adapter. En Suisse, certains pesticides ont été interdits il y a quelques années. Pourtant, une étude récente menée sur des écoliers valaisans a montré qu’ils ont été exposés à de nombreuses substances, soulevant des questions. Pourquoi ne pas aller plus loin avec une interdiction totale? Quels sont les intérêts économiques en jeu? Quels sont les risques pour notre santé? A bon entendeur vous propose un double regard en Suisse et en Slovénie sur ces substances controversées. ■