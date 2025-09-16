A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Recyclage du plastique: solution ou illusion?

Si les Suisses sont de gros producteurs de déchets en plastique, ils sont aussi des cancres en matière de recyclage. Les infrastructures de collecte et de recyclage restent encore insuffisantes. Mais une nouvelle solution vient d’être proposée: Recypac. Quels plastiques sont dès lors valorisables, pour quelle finalité et à quel prix. Nous questionnerons aussi la responsabilité des industriels dans le choix de leurs emballages, élément clé pour améliorer la situation. ■