Bouger pour mieux lutter contre le cancer du sein

A l’occasion d’Octobre rose, campagne de sensibilisation au cancer du sein, l’HFR veut mettre en évidence son programme de réadaptation oncologique, qui comprend un renforcement physique, accessible à Fribourg et Riaz. Des femmes actuellement en traitement prendront part à Morat-Fribourg.

STÉPHANIE BUCHS

CANCER DU SEIN. Pratiquer du sport permet d’atténuer les effets secondaires des traitements contre le cancer du sein. C’est ce que veulent mettre en évidence l’Hôpital fribourgeois et le Centre du sein Fribourg à l’occasion de la campagne Octobre rose cette année.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au cancer du sein, les spécialistes du domaine ont rappelé lors d’une conférence de presse lundi l’existence d’une étude menée dans le canton de Fribourg sous forme de…