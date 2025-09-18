Bulle Futsal’s affronte l’UFTB : «A la fin de ce derby, Bulle sera rouge ou violet»

Pour ses débuts en Premier League, Bulle Futsal’s affronte l’UFTB ce vendredi.

Un premier derby dans l‘élite nationale qui s’annonce chaud à la salle omnisports.

Coéquipiers en sélection et amis, Agon Xhemajli et Raphael Valentim se feront face.

GLENN RAY

FUTSAL. C’est l’histoire du jeune frère qui veut dépasser son aîné. Après son ascension fulgurante jusqu’au plus haut échelon du futsal suisse, Bulle Futsal’s fera ses débuts en Premier League ce vendredi (20 h 30) à la salle omnisports. Et quels débuts, puisque les hommes de Manolo Pagani «se déplaceront» chez leur grand frère de l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB). Fondée en 2004, pionnière de son sport et championne de Suisse à quatre reprises, la formation du revenant Artur Mendonça a un statut à défendre.

Sur le terrain, ce derby gruérien…