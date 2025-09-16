Cédric Mora attend son heure au FC Ursy

Battus par Châtel-Saint-Denis (3-1) dimanche, Ursy et Cédric Mora doivent patienter avant de connaître les joies du succès en 2e ligue. Un échelon que l’entraîneur de 47 ans découvre.

MARIUS KAMM

FOOTBALL. Cédric Mora, c’est un nom – et un entraîneur – que le petit cosmos du football fribourgeois a découvert dans les meilleures ligues amateurs ces dernières années. Au FC Bulle en 1re ligue, au Stade-Payerne, à Fribourg ou plus récemment à Châtel-Saint-Denis en 2e ligue interrégionale. C’est dans ce dernier club qu’il a vécu un tour printanier mouvementé en 2024. Faute de résultats, il avait été évincé en mai au Lussy. «A ce moment-là, je voulais mettre le coaching de côté pendant une certaine période», explique Cédric Mora. Dimanche matin, il a retrouvé la pelouse veveysanne – dans la…