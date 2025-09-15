A Châtel-St-Denis, la familiale Boucherie Blanc a soufflé ses 50 bougies

François Blanc a sorti la cravate pour l’occasion. Le chapeau aussi. En franchissant le seuil de la boucherie accompagné de son épouse Hermine, il fait sensation. Le Châtelois s’est fait beau pour l’occasion. En attendant la photographe, son fils David, qui se trouve derrière le comptoir, invite son épouse Sandra et ses parents à s’installer «au Cercle», juste à côté.

Autour d’une table ronde, entre deux «salut» adressés aux clients du restaurant Le Cercle d’agriculture, François Blanc commence sans échauffement à raconter l’histoire de la boucherie familiale. Cette dernière célébrait ce samedi son 50e anniversaire. Avant d’accueillir les visiteurs pour une visite, des dégustations et diverses animations, il a rembobiné le fil de l’histoire pour se retrouver le 13 septembre 1975, date de…