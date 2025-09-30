Cloches tintant, le pas hésitant

Le nouveau parcours de la désalpe de Charmey a offert 400 mètres de plus aux troupeaux pour défiler, notamment dans le Village-d’Enhaut.

«Les cloches qui résonneront entre les fa- çades du vieux Charmey, ce sera magnifique», prédisait le président de la désalpe Eric Barras. Rencontré vendredi sur le nouveau parcours, il s’imaginait la journée du lendemain. Samedi, une dizaine de troupeaux ont défilé fièrement à travers le Village-d’Enhaut, devant un public nombreux. Entre 10 000 et 12 000 personnes, selon les organisateurs. «C’est une année test», estimait Eric Barras la veille de l’événement. Du côté du public, la nouveauté semble avoir bien passé la rampe, selon le président contacté lundi: «Les gens ont joué le jeu de se répartir sur le parcours.» Ce dernier compte 400 mètres de plus…